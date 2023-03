/ Lesedauer: ca. 4min Gesundheit Raucherkneipen: Der umstrittene Kompromiss

Rauchen in der Kneipe? In Bayern undenkbar, in den meisten Bundesländern aber wegen Ausnahmeregelungen hier und da möglich. Kritiker bemängeln den „Flickenteppich an Regelungen“ und sehen den Nichtraucherschutz unterwandert.

© Axel Heimken/dpa Peter Krall, Inhaber des „Hofbräu Raucher Stüberl“ in Hamburg, raucht am Tresen seines Lokals eine Zigarette. Foto: Axel Heimken/dpa

Von Christine Cornelius, dpa