/ Lesedauer: ca. 2min Umwelt Rauch von Kanadas Waldbränden trübt Himmel über New York

Die von Rauch geschwängerte Luft nach den großen Waldbränden in Kanada kennt keine Grenzen. Nicht nur in Ottawa und Toronto müssen die Menschen sie einatmen, auch New Yorker bekommen sie zu spüren.

© Matt Davies/PX Imagens via ZUMA Press Wire/dpa Die Skyline von Manhattan ist teilweise vom Rauch der kanadischen Waldbrände vernebelt. Foto: Matt Davies/PX Imagens via ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa