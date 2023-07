/ Lesedauer: ca. 2min Sprache Rat für deutsche Rechtschreibung berät über Gendersternchen

In Schulen, am Arbeitsplatz und in der Politik wird über das Gendern diskutiert. Wie sieht eine gerechte Schreibweise aus? Ein wichtiges Gremium kommt zur Beratung zusammen.

© Jens Kalaene/dpa Gendergerechte Suche nach Personal auf diesem Schild in Berlin. Foto: Jens Kalaene/dpa

Von Anna Ringle, dpa