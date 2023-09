/ Lesedauer: ca. 3min Technik Rasen statt Rosten: 92-Jähriger erfindet Turbo-Rollator

Weil er auch mit über 90 Jahren in die Natur will, hat ein Tüftler am Bodensee einen Gelände-Rollator mit Elektroantrieb erfunden. Mit seiner Offroad-Gehhilfe hat er viel vor.

© Felix Kästle/dpa Der Erfinder und Maschinenbauer Gerhart Wissel aus Überlingen fährt mit seinem Rollator in die Natur. Foto: Felix Kästle/dpa

Von Aleksandra Bakmaz, dpa