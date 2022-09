/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Randalierer zünden 24 Autos in französischer Provinzstadt an

Dutzende Autos gehen in Flammen auf, Zufahrten sind blockiert, Mülltonnen brennen. Ein Großaufgebot der Polizei kämpft gegen die Krawalle in der Stadt an. Nicht das erste Mal in Alençon.