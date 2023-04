/ Lesedauer: ca. 2min Kommunen Radfahren in Deutschland: ADFC zeichnet beste Städte aus

In welchen Städten und Gemeinden fährt es sich am besten mit dem Rad? Einmal im Jahr beantworten rund 200.000 Radfahrende in ganz Deutschland diese Frage. Heute werden die Gewinner-Kommunen verkündet.

© Thomas Warnack/dpa Radfahrer sind im baden-württembergischen Pfrungen unterwegs. Foto: Thomas Warnack/dpa

Von dpa