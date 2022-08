/ Lesedauer: ca. 3min Streaming Rachethriller mit Galgenhumor: Jella Haase spielt „Kleo“

In Filmen wie „Nikita“ oder „Wer ist Hanna“ werden junge Frauen zur Auftragskillerin ausgebildet. Die Netflix-Serie „Kleo“ siedelt diesen Plot in der ehemaligen DDR an. Die Rechnung geht auf.