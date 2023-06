/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Prozessauftakt zum tödlichen Amoklauf in Kopenhagen

In einer der größten Shopping-Malls in Skandinavien werden vor einem Jahr drei Menschen getötet. Jetzt steht der mutmaßliche Täter in Kopenhagen vor Gericht.

© Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa Sonderstaatsanwalt Soren Harbo spricht mit Journalisten vor dem Kopenhagener Stadtgericht. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Von dpa