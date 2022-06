/ Lesedauer: ca. 3min Kriminalität Prozess um Attentat auf Manager: Geständnis-Appelle

„Ein ganz fürchterlicher Vorgang, der sich so in der deutschen Wirtschaft noch nicht abgespielt hat“: So beschreibt die Nebenklage das Verbrechen um ein Säureattentat auf einen Manager. Ein 42-Jähriger steht vor Gericht.