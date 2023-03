/ Lesedauer: ca. 2min Baden-Württemberg Prozess um Amokfahrt in Mannheim beginnt

Ein an paranoider Schizophrenie leidender Mann bringt seinen Vater um und fährt drei Radfahrer so schwer an, dass zwei von ihnen sterben. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

© Uwe Anspach/dpa Der Angeklagte im Landgericht. Er soll seinen Vater getötet und auf der Flucht mit einem Auto drei Radfahrer absichtlich angefahren haben, von denen zwei starben. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von dpa