/ Lesedauer: ca. 2min Royals Prinz Harry zu Gast im „aktuellen sportstudio“

Die Invictus Games für an Körper und Psyche verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten finden in diesem Jahr in Düsseldorf statt. Aus diesem Anlass kommt Prinz Harry als Schirmherr nach Deutschland.

© Fabian Strauch/dpa Prinz Harry wird demnächst Gast in der ZDF-Sendung „das aktuelle sportstudio“ sein. Foto: Fabian Strauch/dpa

Von dpa