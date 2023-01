/ Lesedauer: ca. 2min Bericht Prinz Harry wirft Bruder William körperlichen Angriff vor

Was passiert hinter den Kulissen der britischen Monarchie? Prinz Harry kündigt an, in seiner Autobiografie Tacheles reden zu wollen. Das Buch erscheint in Kürze.

© Martin Meissner/AP/dpa Prinz William (l) und sein Bruder Prinz Harry gehen nebeneinander, nachdem sie die Blumengrüße für ihre im September 2022 gestorbene Großmutter vor Schloss Windsor besichtigt hatten. Die Beziehung der beiden Brüder scheint äußerst angespannt zu sein. Foto: Martin Meissner/AP/dpa

Von dpa