/ Lesedauer: ca. 2min Invictus Games Prinz Harry in London eingetroffen

Am Samstag will Prinz Harry die Invictus Games in Düsseldorf eröffnen. Zuvor hat er einen Stopp in seiner alten Heimat eingelegt. Am Freitag ist der erste Todestag seiner Großmutter.

© Aaron Chown/PA Wire/dpa Prinz Harry bei einer Veranstaltung der Organisation WellChild in London. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Von dpa