Britische Royals Prinz Harry erscheint erneut bei Anhörung

Aus seiner Verachtung für den Boulevard macht Prinz Harry keinen Hehl. In seiner Autobiografie hat er der „Yellow Press“ eine Mitschuld am Klima im Palast gegeben. Nun will er vor Gericht nachlegen.

© Aaron Chown/PA Wire/dpa Prinz Harry vor der Anhörung vor dem Royal Courts Of Justice in London. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Von dpa