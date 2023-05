/ Lesedauer: ca. 2min Britische Royals Prinz Edward bedankt sich für Versöhnungsarbeit

Royale Reise in die deutsch-britische Geschichte: In Potsdam besucht Prinz Edward zum Abschluss seines Besuches in Deutschland das Haus eines jüdischen Arztes, der vor den Nazis nach England floh.

© Hannes P Albert/dpa Prinz Edward (l) wird am Alexander Haus in Groß Glienicke begrüßt. Foto: Hannes P Albert/dpa

Von dpa