/ Lesedauer: ca. 1min Fahrzeugkontrolle Kontrolle in Dortmund: Polizei schießt auf Auto

Als die Polizei am Weihnachtsmorgen ein Auto in Dortmund kontrollieren will, fallen kurze Zeit später Schüsse - eine Polizeikugel trifft den Wagen.

© Carsten Rehder/dpa/Symbolbild Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Von dpa