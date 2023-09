/ Lesedauer: ca. 2min Himmelsschauspiel Polarlichter leuchten über Teilen Deutschlands

Ein eindrucksvolles Spektakel in der Höhe: In einigen Bundesländern strahlte der Himmel in verschiedenen Farben. Wer genau hinschaute, konnte gar eine Deutschlandfahne erkennen.

© Markus Hibbeler/dpa Eindrucksvoll: Polarlichter sind am Himmel über Schillig in Niedersachsen zu sehen. Foto: Markus Hibbeler/dpa

Von dpa