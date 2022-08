/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Pflegerin nach Tod von 27-Jähriger in Untersuchungshaft

Eine pflegebedürftige junge Frau stirbt in einer Wohnung in Berlin - erstickt an Brei. Die Pflegerin, die sich um sie kümmern sollte, wird festgenommen. Gegen sie ergeht Haftbefehl.