Elektronische Beats, viel Bier und eine Hochzeit - das „Parookaville“-Festival in Weeze am Niederrhein ist in diesem Jahr ausverkauft. Veranstalter und Bürgermeister räumten mit einem Gerücht auf.

© Christoph Reichwein/dpa Das Parookaville in Weeze am Niederrhein ist eines der größten Elektro-Festivals in Europa. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Von dpa