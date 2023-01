/ Lesedauer: ca. 2min US-Band Panic! At the Disco ist bald Geschichte

Sänger Brendon Urie hat das Ende von Panic! At the Disco bekanntgegeben. Als Grund gab er die Schwangerschaft seiner Frau Sarah an.

© Evan Agostini/Invision/AP/dpa Brendon Urie von Panic! At The Disco bei den MTV Video Music Awards 2022. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Von dpa