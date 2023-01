/ Lesedauer: ca. 2min Sicherheit Pakistan führt erste Buslinien für Frauen ein

Belästigungen von Frauen in Bussen sind in Pakistan nicht selten an der Tagesordnung. Das soll sich nun ändern. Ein Projekt für Mädchen und Frauen geht an den Start.

© Ppi/PPI via ZUMA Press Wire/dpa Ein pinkfarbener Bus auf einem Busparkplatz: Nur Frauen und Mädchen dürfen mitfahren. Foto: Ppi/PPI via ZUMA Press Wire/dpa

Von dpa