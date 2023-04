/ Lesedauer: ca. 2min Vorhersage Ostereiersuche mit dicker Jacke - Montag frühlingshaft

Der Frühling lässt sich Zeit in Deutschland: Erst am Ostermontag steigen die Temperaturen deutlich an.

© Frank Hormann/dpa Vereinzelte Spaziergänger am Strand von Wustrow auf dem Darss. Foto: Frank Hormann/dpa

Von dpa