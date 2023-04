/ Lesedauer: ca. 2min Brauchtum Ostereier-Rollen mit Joe und Jill Biden und Hasen

Im Garten des Weißen Hauses in Washington war am Ostermontag schwer was los. Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben Hunderte Kinder zum Ostereierrollen eingeladen.

© Susan Walsh/AP/dpa Präsident Joe Biden und die First Lady der USA - umrahmt von Osterhasen im Weißen Haus. Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Von dpa