Ernährung Özdemir will mehr gesunde Mahlzeiten in Kantinen und Mensen

Was gibt’s heute in der Kantine: Schnitzel mit Pommes oder bald häufiger Gemüse und Salat? Die Bundesregierung will den Boden dafür bereiten, dass Millionen Menschen gesünder essen. Wie soll das gehen?

© Fabian Sommer/dpa Ziel der Ernährungsstrategie der Bundesregierung ist eine insgesamt stärker pflanzenbasierte Ernährung mit weniger Fleisch. Foto: Fabian Sommer/dpa

Von dpa