Tiere Neuseelands Nationalvogel im Zoo von Miami „misshandelt"

„Kiwis sind unsere kostbaren Schätze, nicht Amerikas Spielzeug“: Tierschützer in Neuseeland sind empört über die Bedingungen, unter denen ein Kiwi in einem Zoo in Florida gehalten wird.

© ---/West Coast Wildlife Centre/dpa Ein fünf Tage alter Kiwi, geschlüpft im Jahrt 2010 an der südlichen Westküste Neuseelands. Der Kiwi ist ein flugunfähiger Vögel, der nur in Neuseeland heimisch ist. Foto: ---/West Coast Wildlife Centre/dpa

Von dpa