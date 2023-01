/ Lesedauer: ca. 2min Unwetter Neuseelands größte Stadt Auckland unter Wasser

In weiten Teilen von Neuseelands größter Stadt Auckland soll es in nur 15 Stunden soviel geregnet haben wie sonst in einem ganzen Sommer. Die Folgen seien „furchterregend“, wie eine Politikerin sagte.

© Hayden Woodward/New Zealand Herald/AP/dpa Menschen waten durch das Hochwasser einer vollkommen überschwemmten Straße in Auckland. Foto: Hayden Woodward/New Zealand Herald/AP/dpa

Von dpa