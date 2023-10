/ Lesedauer: ca. 2min Berlin Neue Show im Friedrichstadt-Palast: Kostüme von Gaultier

In knapp einer Woche feiert die bislang teuerste Produktion in dem Haus an der Friedrichstraße Premiere. Mit an Bord: der französische Modedesigner Jean Paul Gaultier. „Ich bin sehr aufgeregt“, sagt er.

© Jens Kalaene/dpa Der Modedesigner Jean Paul Gaultier präsentiert Kostüme für die neue Show im Berliner Friedrichstadt-Palast. Foto: Jens Kalaene/dpa

Von dpa