Gesellschaft Neue Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin

Die Berliner Polizei will präsent sein, wo es Straßenkriminalität gibt. Auch am Kottbusser Tor in Kreuzberg, wo der Drogenhandel floriert. Dagegen gibt es Protest.

© Annette Riedl/dpa Protest gegen die neue Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg. Foto: Annette Riedl/dpa

Von dpa