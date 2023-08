/ Lesedauer: ca. 2min Wetter Neue Hitzewelle überrollt Spanien

Extreme allerorten: Überschwemmungen in der Mitte Europas und gnadenlose Hitze im Süden: In Spanien könnten die Temperaturen in den nächsten Tagen auf bis auf 44 Grad klettern.

© Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa Eine Mann kühlt sich an einem Trinkbrunnen in Madrid ab. Foto: Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa

Von dpa