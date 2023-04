/ Lesedauer: ca. 2min Serie Neue „Game of Thrones“-Vorgeschichte wird verfilmt

Mit „House of the Dragon“ gibt es bereits eine Serie zur Vorgeschichte von „Game of Thrones“. Nun ist eine weitere in Planung.

© Mike Bedigan/PA Wire/dpa/Archiv Laut HBO ist eine ganze Staffel zur Vorgeschichte von „Game of Thrones“ geplant. Foto: Mike Bedigan/PA Wire/dpa/Archiv

Von dpa