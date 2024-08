/ Lesedauer: ca. 2min Weniger Hochzeiten Neue Ehe-Regeln sorgen in China für Diskussionen

In China heiraten nur noch halb so viele Menschen wie vor zehn Jahren. Peking will Eheschließungen daher unkomplizierter gestalten. Doch es regt sich auch Kritik an den Plänen.

