/ Lesedauer: ca. 2min Streaming Netflix kündigt zweite Staffel von Kaulitz-Serie an

Schon in der ersten Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ lassen die Tokio-Hotel-Zwillinge einen Blick in ihr Leben in Hollywood zu. Nun soll es eine Fortsetzung geben.

© Friso Gentsch/dpa 2025 soll eine zweite Staffel der Netflix-Serie über Tom und Bill Kaulitz veröffentlicht werden. (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Von dpa