/ Lesedauer: ca. 1min Streaming Netflix: Fast 33 Millionen Haushalte sehen „Harry & Meghan“

In der Doku-Serie „Harry & Meghan“ geben der britische Prinz und seine Frau tiefe Einblicke in das Drama in der Royal Family. Das zieht viele Menschen vor den Bildschirm.

© Jacob King/PA/AP/dpa Die Doku-Serie „Harry & Meghan“ ist in sechs Episoden aufgeteilt. Foto: Jacob King/PA/AP/dpa

Von dpa