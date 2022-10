Netflix, Amazon & Co.: Das sind die Highlights im Oktober

© ARD Degeto/Beta Film/Moviestar/filmax/Arca Audiovisual/dpa

Nach der Veröffentlichung eines Videos, auf dem sie beim Sex mit ihrem Schüler zu sehen ist, steht das Leben von Macarena (Irene Arcos) auf dem Kopf. Zu sehen gibt es die Drama-Serie „You Shall Not Lie - Tödliche Geheimnisse“ in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober im Ersten - und anschließend in der ARD-Mediathek. Foto:ARD Degeto/Beta Film/Moviestar/filmax/Arca Audiovisual/dpa