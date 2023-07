/ Lesedauer: ca. 2min Jahrestag „Nacht der 1000 Lichter“ erinnert an Loveparade-Opfer

Kerzen gegen das Vergessen: Am 24. Juli 2010 kommen bei der Loveparade in Duisburg 21 Menschen ums Leben, 652 Besucher werden verletzt. Heute befindet sich am Unglücksort eine Gedenkstätte.

© Roberto Pfeil/dpa Kerzen erinnern an die Toten und Verletzten beim Loveparade-Unglück 2010 in Duisburg. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Von dpa