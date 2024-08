/ Lesedauer: ca. 1min Mutmaßliches Tötungsdelikt Nach Tod eines Mannes: Zimmer der Verdächtigen durchsucht

Ein Migrant wird in Unterfranken getötet, mutmaßlich von einem Ehepaar. Um diesem die Tat nachzuweisen, rücken Polizisten in einer Flüchtlingsunterkunft an.

© Ralf Hettler/dpa Nach dem gewaltsamen Tod eins jungen Mannes untersuchen den Fundort der Leiche. Foto: Ralf Hettler/dpa

Von dpa