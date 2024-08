/ Lesedauer: ca. 2min Timmendorfer Strand Nach Streit in Nachtclub: Zwei Männer mit Auto angefahren

Mit einem Wagen fährt ein Niedersachse auf dem Gehweg zwei Männer an. Grund war offenbar eine Auseinandersetzung in einem Club in Timmendorfer Strand. Es ging um eine unsittliche Berührung.

© Marijan Murat/dpa Ein Streit in einem Club verlagerte sich auf einen Gehweg. (Illustration) Foto: Marijan Murat/dpa

