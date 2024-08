/ Lesedauer: ca. 3min Prozess in Berlin Nach Messerattacke und Geiselnahme: 25-Jähriger gesteht

In einem Video bekennt sich ein Mann zu einem Messerangriff auf einen Fußgänger in Berlin. Kurz nach der Veröffentlichung im Internet nimmt er in Niedersachsen eine Geisel. Waren es Taten im Wahn?

© Joerg Carstensen/dpa Der Prozess nach einem Messerangriff und einer Geiselnahme beginnt mit einem Geständnis - der Angeklagte spricht von einem Geschehen im Wahn. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Von dpa