/ Lesedauer: ca. 2min Musik Nach Konzertaufschub: Madonna mit neuen Tournee-Terminen

Eigentlich wollte Madonna ihre weltweite „Celebration Tour“ am 15. Juli in Kanada starten, doch eine schwere Erkrankung machte diesen Plan zunichte. Nun kündigt der Popstar neue Konzerttermine an.

© Evan Agostini/Invision/AP/dpa US-Pop-Star Madonna hatte ihre Tournee verschoben. Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Von dpa