Aussichten Nach den Unwettern kommt die Hitze

Die Unwetterneigung lässt laut DWD in den kommenden Tagen mehr und mehr nach. Was viele Menschen in Deutschland in den kommenden Tagen erwartet.

© Jens Kalaene/dpa Aufgespannte Regenschirme liegen zum Trocknen auf einer Wiese. Jetzt kommt die Hitze. Foto: Jens Kalaene/dpa

Von dpa