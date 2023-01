/ Lesedauer: ca. 2min Kriminalität Nach Bluttat an Grundschule: Prozess gegen Verdächtigen

Ein Mann greift an einer Grundschule ein Mädchen mit einem Messer an und sticht zu. Eine Betreuerin will helfen, auch sie wird verletzt. Warum tat er das? Und wie geht es den Opfern?

© Bernd Weißbrod/dpa Einsatzkräfte der Polizei sichern vor der Grundschule in Esslingen den Tatort. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Von dpa