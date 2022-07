/ Lesedauer: ca. 2min Naturschutz Mysteriöser Tod von 16 Koalas auf australischer Plantage

Die unerklärlichen Todesfälle unter den vom Aussterben bedrohten Koalas häufen sich. Die Population schrumpft rapide. Schon die verheerenden Buschfeuer hatten den Tieren in Down Under zugesetzt.