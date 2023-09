/ Lesedauer: ca. 2min Auszeichnungen MTV Awards: Sean „Diddy“ Combs erhält „Global Icon Award“

Der „Global Icon Award“ der MTV Video Music Awards geht in diesem Jahr an Sean „Diddy“ Combs. Damit soll seine beispiellose Karriere und sein anhaltender Einfluss in der Musikwelt gewürdigt werden.

© Richard Shotwell/Invision via AP/dpa US-Rapper Sean „Diddy“ Combs kann sich bald eine weitere Auszeichnung ins Regal stellen. Er wird bei den diesjährigen MTV Video Music Awards mit dem „Global Icon Award“ geehrt. Foto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Von dpa