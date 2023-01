/ Lesedauer: ca. 1min Mit 81 Jahren Motown-Sänger und Songschreiber Barrett Strong gestorben

„I Heard It Through The Grapevine“: Einige der größten Hits des Soul stammen aus seiner Feder. Das Motown Museum trauert um den Songwriter Barrett Strong.

© Louis Lanzano/AP/dpa Der Motown-Sänger und Songschreiber Barrett Strong starb im Alter von 81 Jahren in Detroit. Foto: Louis Lanzano/AP/dpa

Von dpa