Märchenprinz Monaco feiert den 100. Geburtstag von Fürst Rainier III.

Fürst Rainier III. hat Monaco zu dem gemacht, was es heute ist: ein Jetset-Paradies. Dementsprechend wird der 100. Geburtstag des verstorbenen Herrschers in dem Felsenstaat an der Côte d’Azur gefeiert.

© UPI/dpa Fürst Rainier III. von Monaco und seine Braut, die US-amerikanische Filmschauspielerin Grace Kelly nach ihrer Hochzeit in Monte Carlo. Foto: UPI/dpa

Von Sabine Glaubitz, dpa