Aussichten Möglicherweise letztes Wochenende mit heißen Temperaturen

Der Spätsommer mit hohen Temperaturen bleibt in den kommenden Tagen noch in Deutschland. In der kommenden Woche dürfte es allerdings deutlich kühler werden.

© Marcus Brandt/dpa Menschen paddeln in der Sonne auf dem Hamburger Stadtparksee. Foto: Marcus Brandt/dpa

Von dpa