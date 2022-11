/ Lesedauer: ca. 2min Buntes Moderner Nikolaus liest Antwortbriefe per QR-Code vor

Die Digitalisierung geht auch am Nikolaus nicht spurlos vorbei. Seine Briefe an die Kinder werden in St. Nikolaus im Saarland jetzt mit QR-Code versendet.

© -/Festausschuss St. Nikolaus e.V./dpa Antwortbriefe im Nikolauspostamt in St. Nikolaus im Saarland. Foto:-/Festausschuss St. Nikolaus e.V./dpa

Von dpa