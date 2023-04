/ Lesedauer: ca. 2min Bodensee Millionenschaden nach Brand in Überlinger Altstadt

Großbrand am Bodensee. In der Überlinger Altstadt brennen mehrere Gebäude, der Schaden geht in die Millionenhöhe. Die Ursache ist noch unklar.

© David Pichler/dpa Feuerwehrleute löschen den Brand in dem Dachstuhl eines Hauses in der Überlinger Altstadt. Foto: David Pichler/dpa

Von dpa