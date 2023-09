/ Lesedauer: ca. 2min US-Star Miley Cyrus: War für Dreh gefesselt, als mein Haus brannte

2018 fällt die Villa des US-Stars in Malibu einem Waldbrand zum Opfer. Cyrus ist da gerade für Dreharbeiten in Südafrika - und erlebt auch in ihrer Rolle die maximale Hilflosigkeit.

© Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Traumatische Erfahrung: In einer Folge der Hitserie „Black Mirror“ erlebt Miley Cyrus die Schattenseiten des Popstar-Lebens - bei den Dreharbeiten erfährt sie im realen Leben einen Schicksalsschlag. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Von dpa