/ Lesedauer: ca. 2min Notfälle Mexiko ermittelt gegen vier Verdächtige nach Brand

Die Trauer um die Todesopfer in Ciudad Juárez ist groß. Nun will die Generalstaatsanwaltschaft zu dem Feuer in der Migrationsbehörde ermitteln: vier Haftbefehle sollen bald beantragt werden.

© David Peinado/dpa Menschen trauern vor einer Sammelstelle für festgenommene Migranten, wo bei einem Brand mehrere Menschen ums Leben gekommen waren. Foto: David Peinado/dpa

Von dpa